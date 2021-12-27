«Получают минимальные 5 тысяч»: В туротрасли поддержали повышенные компенсации при банкротствах
Российские туристы не должны терять ни копейки денег за несостоявшиеся туры, заявил Сергей Голов.
Существующие механизмы компенсации средств туристам при банкротстве турфирм практически не работают, предложение Ростуризма получать гарантированную компенсацию в 40 тысяч рублей должно пройти в Госдуму, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Ростуризма Зарина Догузова 27 декабря заявила, что ведомство готовит изменения в законодательство о туризме, которые позволят туристу в случае краха турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию в размере 40 тысяч рублей на человека. По ее словам, законопроект вынесут на общественное обсуждение до конца года.
«Эти предложения Ростуризм выдвинул в комитет по туризму при Госдуме, там сначала это все будет обсуждаться, соответственно, а потом уже будут вносится изменения в законодательство, в весь 132-ФЗ. Но то, что сейчас ни один механизм не работает по выплатам – это действительно так. Это одно из предложений, которое может пройти. Там большой комплекс предложений по созданию новых механизмов, инициатив, по созданию выплат и всего остального. Наши туристы не должны терять ни копейки денег. Но на сегодняшний день существующие механизмы, в том числе и страхование туроператора, и фонд персональной ответственности при «Турпомощи», не дают и не позволяют получать деньги в полном объеме, которые туристы тратят на покупку туров», - отметил Голов.
В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закон о туризме уже давно требовал корректировок.
«Выплаты в случае остановки деятельности туроператора минимальные и составляют 5-6%, зачастую это как раз около пяти тысяч рублей. Как раз если посмотреть, то среднее количество человек в рамках одного турпакета – это три, четыре человека. Это намного большие деньги, чем компенсации, которые существуют сейчас. Здесь необходима и государственная информационная система, которая тоже параллельно сейчас обсуждается. Изменения в законодательство и наличие государственной информационной системы по сбору статистики в туризме, позволят сделать туротрасль более прозрачной, а самое главное - защитить права туристов», - сказал Горин.
По его словам, банкротств туристических агентств в России на сегодняшний день немного.
«У нас, к счастью, не так много банкротств благодаря закону о переносе обязательств из-за пандемии. Как раз у нас не было массовых банкротств, как это было в 2014 году. Процент вот таких туров был небольшой, но даже одна остановка деятельности туроператора привела все-таки к потерям туристов по данному конкретному туроператору. Чтобы этого не допустить, необходимы изменения в законодательстве», - отметил Горин.
Многие страны и регионы остаются закрытыми для российских туристов. Это не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в прошлом году. В результате более 60% туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре, попали в зону риска и могут стать банкротами. В настоящее время более 50% оплаченных, но не реализованных туров все еще находятся в подвешенном состоянии, многие туристы ждут возвращения денег.
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