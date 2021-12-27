«Получают минимальные 5 тысяч»: В туротрасли поддержали повышенные компенсации при банкротствах

Глава Ростуризма Зарина Догузова 27 декабря заявила, что ведомство готовит изменения в законодательство о туризме, которые позволят туристу в случае краха турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию в размере 40 тысяч рублей на человека. По ее словам, законопроект вынесут на общественное обсуждение до конца года.

«Эти предложения Ростуризм выдвинул в комитет по туризму при Госдуме, там сначала это все будет обсуждаться, соответственно, а потом уже будут вносится изменения в законодательство, в весь 132-ФЗ. Но то, что сейчас ни один механизм не работает по выплатам – это действительно так. Это одно из предложений, которое может пройти. Там большой комплекс предложений по созданию новых механизмов, инициатив, по созданию выплат и всего остального. Наши туристы не должны терять ни копейки денег. Но на сегодняшний день существующие механизмы, в том числе и страхование туроператора, и фонд персональной ответственности при «Турпомощи», не дают и не позволяют получать деньги в полном объеме, которые туристы тратят на покупку туров», - отметил Голов.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закон о туризме уже давно требовал корректировок.

«Выплаты в случае остановки деятельности туроператора минимальные и составляют 5-6%, зачастую это как раз около пяти тысяч рублей. Как раз если посмотреть, то среднее количество человек в рамках одного турпакета – это три, четыре человека. Это намного большие деньги, чем компенсации, которые существуют сейчас. Здесь необходима и государственная информационная система, которая тоже параллельно сейчас обсуждается. Изменения в законодательство и наличие государственной информационной системы по сбору статистики в туризме, позволят сделать туротрасль более прозрачной, а самое главное - защитить права туристов», - сказал Горин.

По его словам, банкротств туристических агентств в России на сегодняшний день немного.

«У нас, к счастью, не так много банкротств благодаря закону о переносе обязательств из-за пандемии. Как раз у нас не было массовых банкротств, как это было в 2014 году. Процент вот таких туров был небольшой, но даже одна остановка деятельности туроператора привела все-таки к потерям туристов по данному конкретному туроператору. Чтобы этого не допустить, необходимы изменения в законодательстве», - отметил Горин.

Многие страны и регионы остаются закрытыми для российских туристов. Это не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в прошлом году. В результате более 60% туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре, попали в зону риска и могут стать банкротами. В настоящее время более 50% оплаченных, но не реализованных туров все еще находятся в подвешенном состоянии, многие туристы ждут возвращения денег.

