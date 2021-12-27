В Ростуризме предложили платить россиянам по 40 тысяч рублей при банкротстве турфирм

Как отметила Догузова, сейчас россияне в случае банкротства турфирмы не могут получить значительную компенсацию или существенную часть оплаченной путевки. Ростуризм готовит изменения в законодательство, которые позволят изменить систему финансовых гарантий, законопроект вынесут на общественное обсуждение до конца года.

По словам Догузовой, размер возможной компенсации пока не установлен.

«Но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — пояснила глава ведомства.

Глава Ростуризма считает, что такой механизм позволит защитить семьи с невысоким доходом и обеспечить полную компенсацию стоимости бюджетного тура или значительное возмещение более дорогой путевки. Ведомство предлагает реализовать эту меру поддержки, создав фонд коллективной ответственности, в который операторы будут вносить около 250 рублей за каждого туриста.

Ранее Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка, который стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, пишут Известия.

