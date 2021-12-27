В Ростуризме предложили платить россиянам по 40 тысяч рублей при банкротстве турфирм
Ростуризм предложил платить российским туристам при банкротстве туроператоров минимальную гарантированную компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова в интервью РБК.
Как отметила Догузова, сейчас россияне в случае банкротства турфирмы не могут получить значительную компенсацию или существенную часть оплаченной путевки. Ростуризм готовит изменения в законодательство, которые позволят изменить систему финансовых гарантий, законопроект вынесут на общественное обсуждение до конца года.
По словам Догузовой, размер возможной компенсации пока не установлен.
«Но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — пояснила глава ведомства.
Глава Ростуризма считает, что такой механизм позволит защитить семьи с невысоким доходом и обеспечить полную компенсацию стоимости бюджетного тура или значительное возмещение более дорогой путевки. Ведомство предлагает реализовать эту меру поддержки, создав фонд коллективной ответственности, в который операторы будут вносить около 250 рублей за каждого туриста.
Ранее Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка, который стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, пишут Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- В Ростуризме предложили платить россиянам по 40 тысяч рублей при банкротстве турфирм
- В Красноярском крае жестоко убили семью из четырех человек
- Умер озвучивший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Андрей Ярославцев
- На Украине предположили, что НАТО выдвинет требования к России по гарантиям безопасности
- Хоккеисты молодежной сборной России уступили Швеции в стартовом матче ЧМ-2022
- Хуснуллин: В России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей
- Россиянам напомнили о больших выплатах пенсии в декабре
- Ученые: коронавирус сохраняется в организме более семи месяцев
- СМИ: названы пилотные регионы для внедрения электронных паспортов
- Захарова: Иск ЕС к России на €290 млрд - глупость
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru