В Союзе пассажиров назвали «идеальный» способ попасть в Крым этим летом

Он перечислил способы попасть на российский полуостров. По его словам, в сложившихся обстоятельствах лучший способ добраться до полуострова — железная дорога. «Многие привыкли к схеме: сел в самолет, вышел из аэропорта Симферополя и через два часа ты на море. Сейчас эта схема недоступна», — напомнил Янков.

Председатель считает, что «нормальный» вариант, когда автовладельцы, живущие в центральных и южных регионах России, добираются до крымского побережья на собственных транспортных средствах.

По словам эксперта, использование двух видов транспорта: самолета и поезда подходит для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Экстремалы» могут воспользоваться появившейся возможностью добраться до Крыма по территории Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, с 1 июля начали курсировать автобусы из Крыма в Запорожскую и Херсонскую области. Рейсы будут выполняться дважды в день – утром и вечером. Безопасность перевозок будет обеспечивать Росгвардия.

