В Союзе пассажиров назвали «идеальный» способ попасть в Крым этим летом
Туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему «самолет, аэропорт, море», сообщил радио Sputnik председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
Он перечислил способы попасть на российский полуостров. По его словам, в сложившихся обстоятельствах лучший способ добраться до полуострова — железная дорога. «Многие привыкли к схеме: сел в самолет, вышел из аэропорта Симферополя и через два часа ты на море. Сейчас эта схема недоступна», — напомнил Янков.
Председатель считает, что «нормальный» вариант, когда автовладельцы, живущие в центральных и южных регионах России, добираются до крымского побережья на собственных транспортных средствах.
По словам эксперта, использование двух видов транспорта: самолета и поезда подходит для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока.
«Экстремалы» могут воспользоваться появившейся возможностью добраться до Крыма по территории Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, с 1 июля начали курсировать автобусы из Крыма в Запорожскую и Херсонскую области. Рейсы будут выполняться дважды в день – утром и вечером. Безопасность перевозок будет обеспечивать Росгвардия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Экономист посоветовал пока не продавать доллары
- В Союзе пассажиров назвали «идеальный» способ попасть в Крым этим летом
- Зеленский рассказал о «некоторых моментах», мешающих Байдену посетить Украину
- Экс-полицейского приговорили более чем к 20 годам за нарушение прав Джорджа Флойда
- Зеленский заявил, что Украина не отказывается от пути в НАТО
- Зеленский: Украина не отдаст часть своей территории
- В Роспотребнадзоре сообщили, необходимы ли «ковидные» ограничения
- Стало известно о ловушке, связанной с обвалом рубля
- Роспотребнадзор: возможен подъем заболеваемости COVID-19
- СМИ: страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru