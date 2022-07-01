Возобновляется автобусное сообщение из Крыма в Херсон и Мелитополь
С 1 июля вновь начнут курсировать автобусы из Крыма в Запорожскую и Херсонскую области, сообщает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автобусы из Симферополя ежедневно будут ходить в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Рейсы будут выполняться дважды в день – утром и вечером. Безопасность перевозок будет обеспечивать Росгвардия.
Тем временем, запуск железнодорожного сообщения между Крымом и Херсоном, которое должно было состояться 1 июля, перенесено из соображений безопасности.
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