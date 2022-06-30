Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и Мелитополем перенесли

Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и Херсоном, которое должно было состояться 1 июля, перенесено из соображений безопасности. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Железнодорожное сообщение между Крымом и южными регионами Украины было прервано восемь лет назад, с 1 июля в Крыму обещали запустить пассажирские перевозки. Отмечается, что поезда должны были следовать между Джанкоем, Херсоном и Мелитополем в тестовом режиме.

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой - Мелитополь, Джанкой - Херсон не завершены до конца, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта», - передал Аксенов.

По словам Аксенова, все мероприятия по безопасности будут закончены в течение нескольких дней, однако расписание движения поездов пока что неизвестно: его адаптируют в течение 1 июля.

