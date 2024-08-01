Без Петербурга неинтересно: Иностранные круизы уходят из Балтики

Число круизных лайнеров, заходящих в Хельсинки, за первую половину 2024 г. сократилось на 14% по сравнению с 2023 года, сообщает газета Kauppalehti. По данным издания, число круизных туров по Балтийскому морю резко снизилось на фоне отсутствия в маршруте остановки в Санкт-Петербурге. Соснин подтвердил, что северная столица России всегда представляла для иностранных туристов особый интерес.

«Бывало, что в Санкт-Петербурге одновременно стояло до 10 круизных судов в летний сезон. Морские теплоходы крупных иностранных компаний стояли по два-три дня. Каждое судно привозило от тысячи до трех тысяч пассажиров. Хельсинки, Таллин и другие города на Балтике входили в маршрут, но главным пунктом на нем был Санкт-Петербург, ради этого большая часть туристов приобретала путевки. Сегодня мало кто из крупных компаний предлагает круизы по Балтике. Востребован круизный туризм в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Японии. Круизных направлений много, наибольшей популярностью пользуется Карибский бассейн и Средиземное море», - заявил он.