РСТ: Россияне могут отправиться в 100 стран без виз или по упрощенной схеме
Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.
Так, среди стран популярные Турция и Объединенные Арабские Эмираты, а также и менее востребованные - Тунис, Марокко.
Также помимо этого из России понятная логистика перелета в страны Ближнего Востока, добавил Горин.
Российский союз туриндустрии также сообщил о том, что срок оформления шенгенских виз для российских туристов увеличился до 60 дней.
Отмечается, что сейчас растет спрос на поездки в Европу, однако консульства не расширяют возможности для обработки документов. Таким образом, растет загруженность визовых центров и консульских служб. Ситуация осложняет жизнь туристам, желающим отправиться в групповое путешествие с привязкой к срокам поездки. В РСТ отметили, что сложности с записью на подачу документов зафиксировали в визовых центрах Италии и Испании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru