Раннее бронирование выгодно только в Турции и таких же сезонных странах, так что в этом году, покупая тур заранее, можно будет сэкономить до 40%. Об этом НСН рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Отдых в Турции в предстоящем сезоне может оказаться для российских туристов немного дешевле, и «шокирующего» уровня цен, вероятно, не будет. Об этом рассказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости. Также информагентство сообщило, что со стороны российских туристов отмечается рост раннего бронирования в турецкой Анталье на фоне подорожания отдыха. Арутюнов напомнил, что поможет сэкономить на туре в Турцию.

«Если бронировать заранее, как правило, зимой, то скидки могут достигать 30-40%. Дешевле отдых будет не только из-за скидки, а еще и из-за курса европейской валюты, которая относительно прошлого года у нас подешевела процентов на 10. Если вы точно знаете даты, в которые можете поехать, то отдых для вас будет дешевле. Это очень популярная акция на турецких курортах. Однако эта история ощутима именно в Турции. Турецкие отели закрываются на зиму, им нужны какие-то оборотные деньги, чтобы подготовиться к сезону. Но, например, в Эмиратах такой истории нет, потому что там примерно на весь год раскинута загрузка. В основном это те страны, где есть ярко выраженная сезонность», - раскрыл он.