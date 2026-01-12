Турецкие отели не будут отказываться от системы «все включено», а разговоры об этом призваны объяснить повышение цен на отдых, объяснил в интервью НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Владелец одного из самых известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер ранее заявил, что изменения в системе «все включено» грозят оттоком российских туристов, поэтому местные отельеры не могут на это пойти. Арутюнов считает, что подобные разговоры связаны с грядущим увеличением цен на отдых.