На Сейшелы есть прямые перелеты и там можно отдохнуть дешевле, чем на Мальдивах без потери качества сервиса, а также увидеть редких морских обитателей и насладиться более зеленым и гористым пейзажем. Такие детали НСН раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Россия вошла в число трёх ведущих стран по количеству посещений Сейшельских островов, известных как любимый курорт обеспеченных людей, сообщили в АТОР. Так, в 2025 году на Сейшелах побывали 37,5 тысячи русских, что на 7,3% больше, чем в 2024. В результате, поток россиян на острова за 2025 год почти достиг исторического рекорда 2023 года, когда там отдохнули 38,1 тысячи туристов из России. Мурадян объяснил популярность Сейшел.