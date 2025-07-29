Отелям в Анапе, в первую очередь тем, которые так и не открылись в текущем сезоне, нужны комплексные меры господдержки в виде льготных кредитов, отмены налогов, выплаты МРОТ сотрудникам и так далее, важно сохранить Анапу как традиционный семейный и оздоровительный курорт. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что правительство региона возместит отелям Анапы часть затрат в связи с отменой бронирований, а также на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходов на рекламу, обслуживание и ремонт техники и налогов. Отмечается, что из краевого резервного фонда на эти цели было выделено 50 миллионов рублей. Меры приняты на фоне полного запрета купаться в море на пляжах Анапы из-за разлива нефтепродуктов. По словам Горина, общий объем падения бронирований составил 50% год к году.