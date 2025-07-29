РСТ: Турпоток в Анапу уполовинился из-за закрытия пляжей
Анапа ежегодно принимает свыше 4,5 млн туристов — четверть от общего объема турпотока в Краснодарский край, в первую очередь в поддержке нуждаются те отели, которые так и не смогли открыться в этом сезоне, сказал НСН Дмитрий Горин.
Отелям в Анапе, в первую очередь тем, которые так и не открылись в текущем сезоне, нужны комплексные меры господдержки в виде льготных кредитов, отмены налогов, выплаты МРОТ сотрудникам и так далее, важно сохранить Анапу как традиционный семейный и оздоровительный курорт. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что правительство региона возместит отелям Анапы часть затрат в связи с отменой бронирований, а также на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходов на рекламу, обслуживание и ремонт техники и налогов. Отмечается, что из краевого резервного фонда на эти цели было выделено 50 миллионов рублей. Меры приняты на фоне полного запрета купаться в море на пляжах Анапы из-за разлива нефтепродуктов. По словам Горина, общий объем падения бронирований составил 50% год к году.
«Естественно, сокращение бронирования произошло после официальных рекомендаций Роспотребнадзора о невозможности купаться в море. Пляжи закрыты, они не оборудованы лежаками, зонтиками, есть предупреждающие указатели. Меры господдержки в первую очередь нужны той части отелей, которые не открылись совсем: им нужно выполнять обязательства перед трудовыми коллективами, поддерживать инфраструктуру, платить налоги, гостиницы — это объекты, которые нужно эксплуатировать круглогодично. Им могут помочь такие меры господдержки, как льготные кредиты или отсрочки погашения займов, отмена налогов, выплата МРОТ сотрудникам, причем это обязательно должен быть комплекс мер. Те же гостиницы, которые оборудованы собственными бассейнами, работают, загрузка у них — 50-70%. Как правило, это отели, работающие по системе “Все включено”, четырех- или пятизвездочные. Общий объем падения бронирований составил около 50% год к году, отельеры оказались в очень сложной ситуации», — сказал Горин.
Собеседник НСН напомнил, что Анапа принимает каждого четвертого туриста в Краснодарском крае, кроме того, это традиционный семейный и оздоровительный курорт.
«Анапа принимает в год свыше 4,5 млн человек (весь Краснодарский край — 18 млн человек). Очевидно, что не открывшиеся или не до конца загруженные гостиницы — это прямые убытки инвесторов и владельцев туристического бизнеса. Анапу важно сохранить для туристов, потому что это традиционный детский, семейный, оздоровительный курорт, это удобные пляжи, это клубная система отелей. Важно помнить, что есть и местные жители, живущие за счет туризма. Сезон, к сожалению, будет с убытком, но надо думать о будущем. Нашим гражданам обязательно нужен летний отдых на море, особенно в условиях сурового зимнего климата. Хорошо, что гостей принимают другие курорты, даже восстановление воздушного сообщения с Геленджиком упростило задачу, аэропорт в Сочи справляется, Абхазия рядом, которая принимает на себя часть туристического потока», — добавил вице-президент Российского союза туриндустрии.
В заключение Горин назвал туризм отраслью завтрашнего дня, которая в будущем будет приносить гораздо более высокий доход.
«Туризм — это инвестиции в будущее, в здоровье, в развитие, в семейный и детский отдых, пока это не высокодоходная отрасль. В целом российская туриндустрия — это 96 млн поездок в год. Доля Краснодарского края — самая значимая и системообразующая. Хорошо, что есть другие направления, но у них нет такого ресурса. В этой ситуации важно, что Анапа все же работает, этот курорт востребован. Это очень важно для экономики края, и эту динамику обязательно нужно сохранить», — подытожил он.
Ранее эколог Георгий Каваносян заявил, что если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в следующем году.
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