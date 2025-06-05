«На машине дешевле»: В РСТ предсказали резкий рост автотуризма в Сочи
Экологическая катастрофа в Анапе приведет к новому витку роста цен на отдых не только в Сочи, но и на целом ряде российских и зарубежных направлений, сказал НСН Дмитрий Горин.
Спрос на отдых в Сочи в 2025 году превысил показатели предыдущего года на 5-6%, при этом особенно популярным в этом году будет автотуризм из-за дороговизны авиационных и железнодорожных билетов. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Отели в Сочи на длинные июньские выходные забронированы уже почти на 80%, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По словам Горина, в этом году спрос на отдых на самом популярном курорте Краснодарского края превышает показатели предыдущего года на 5-6%.
«В этом году мы видим хороший спрос на Сочи, он превышает предыдущие показатели на 5-6% год к году. Это органичный рост. Здесь надо учитывать, что транспортная доступность, гостиничная инфраструктура способствуют развитию путешествий в Краснодарский край в целом, а Сочи – это самый популярный курорт. Отмечу, что в течение года Краснодарский край посещают минимум 18 миллионов туристов. Полагаю, что в этом году будет больше всего автотуристов, так как именно дороговизна авиационных и железнодорожных билетов стимулирует развитие автотуризма», – сказал Горин.
Вместе с тем собеседник НСН спрогнозировал рост стоимости отдыха, в частности, из-за экологической катастрофы в Анапе.
«На протяжении последних трех лет мы каждый год фиксируем существенный рост цен на отдых в Сочи, в среднем он составляет 10-30%. Это происходит на фоне инфляции, повышения цен на энергоносители, на транспортные расходы. И, конечно, динамическое ценообразование при дефиците – это всегда тоже повышение цен. Учитывая, что в Анапе отдыхало ежегодно не менее 4 млн человек, а в этом году снижение составляет 50-70%, не исключено, что цены будут расти там, где увеличенный спрос. Отмечу, что спрос перераспределяется как на зарубежные, так и на внутрироссийские направления. Мы видим повышенный спрос не только на Сочи, но и на Геленджик, Крым, Абхазию. Среди зарубежных направлений можно выделить Турцию, где тоже спрос, благодаря укреплению курса рубля и доступности авиаперевозки, выше, чем годом ранее», — подытожил он.
Ранее власти Анапы временно отменили сбор туристического налога.
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