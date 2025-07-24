Премиум-отели в России дорожают из-за дефицита номеров

На фоне растущего спроса на элитный отдых в России рынок премиум-отелей испытывает дефицит, а цены на проживание на популярных курортах достигают рекордных значений. Об этом сообщили участники туристической отрасли в разговоре с «ФедералПресс». По словам представителей туриндустрии, люксовый сегмент не успевает развиваться: отелей мало, строятся они медленно, а цены взлетают до миллионов рублей за неделю без соответствующего уровня сервиса.

Наиболее востребованы элитные отели на юге — в Сочи, Анапе, Крыму. Практически все номера высокой категории на август распроданы. В популярных объектах, таких как Rodina Grand Hotel & Spa или Mriya Resort, стоимость недели в делюксе может превышать миллион рублей. Бронирования на пиковые даты делаются за 4-5 месяцев, и даже ограничение на купание в Анапе не спасает от высокого спроса.

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Туристы ждут от премиум-отелей эксклюзивного сервиса: батлеров, индивидуального меню, персонализированных услуг для домашних животных. По словам экспертов, клиенты все чаще запрашивают торты для собак, гипоаллергенные лежанки и умные поилки — требования к уровню комфорта постоянно растут.

Развитие премиум-туризма, считают участники рынка, будет идти вглубь страны — на Камчатку, Байкал, Алтай. Однако всплеска предложений в ближайшие годы не ожидается: строительство дорогих отелей требует времени, ресурсов и квалифицированного персонала. По прогнозам, насыщения рынка стоит ждать не раньше 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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