Премиум-отели в России дорожают из-за дефицита номеров

На фоне растущего спроса на элитный отдых в России рынок премиум-отелей испытывает дефицит, а цены на проживание на популярных курортах достигают рекордных значений. Об этом сообщили участники туристической отрасли в разговоре с «ФедералПресс». По словам представителей туриндустрии, люксовый сегмент не успевает развиваться: отелей мало, строятся они медленно, а цены взлетают до миллионов рублей за неделю без соответствующего уровня сервиса.

Наиболее востребованы элитные отели на юге — в Сочи, Анапе, Крыму. Практически все номера высокой категории на август распроданы. В популярных объектах, таких как Rodina Grand Hotel & Spa или Mriya Resort, стоимость недели в делюксе может превышать миллион рублей. Бронирования на пиковые даты делаются за 4-5 месяцев, и даже ограничение на купание в Анапе не спасает от высокого спроса.