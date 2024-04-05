В России создадут индекс гостеприимства для оценки качества туризма

Так, на первом этапе проект будет развиваться по двум главным направлениям. Для отелей планируется подготовить портал, на котором они смогут выложить анкету с информацией о себе, в том числе подтверждающей наличие важных элементов гостиничного сервиса. Регион также будет оцениваться по участию в программах организации отдыха участников спецоперации и членов их семей. Второе направление – это оценка работы отелей самими туристами по системе «тайного гостя».

Гендиректор АО «АиФ» Руслан Новиков отметил, что индекс гостеприимства является важным интерактивным проектом для развития туризма в России.

«Мы с радостью поддержали инициативу Всероссийского объединения туристов по созданию индекса гостеприимства», - сказал он.

Ранее сообщалось, что россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов уже в этом году. Такой вариант предусмотрен в пилотном режиме запуска сервиса по заселению по биометрии. Мера позволит максимально упростить процедуру заселения, сделать ее быстрее и комфортнее для граждан, передает «Радиоточка НСН».

