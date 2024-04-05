В России создадут индекс гостеприимства для оценки качества туризма
Национальный индекс гостеприимства планируют создать в России, его целью является повышение уровня качества и безопасности туризма, а также создание условий для улучшения «туристической» репутации регионов для туристов. Об этом сообщил сайт АиФ.
Отмечается, что защита прав туристов является приоритетным направлением для всех организаторов индекса. Согласно данным, индексироваться будут как отели, кемпинги и хостелы, так и сами регионы, где располагаются эти объекты.
Так, на первом этапе проект будет развиваться по двум главным направлениям. Для отелей планируется подготовить портал, на котором они смогут выложить анкету с информацией о себе, в том числе подтверждающей наличие важных элементов гостиничного сервиса. Регион также будет оцениваться по участию в программах организации отдыха участников спецоперации и членов их семей. Второе направление – это оценка работы отелей самими туристами по системе «тайного гостя».
Гендиректор АО «АиФ» Руслан Новиков отметил, что индекс гостеприимства является важным интерактивным проектом для развития туризма в России.
«Мы с радостью поддержали инициативу Всероссийского объединения туристов по созданию индекса гостеприимства», - сказал он.
Ранее сообщалось, что россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов уже в этом году. Такой вариант предусмотрен в пилотном режиме запуска сервиса по заселению по биометрии. Мера позволит максимально упростить процедуру заселения, сделать ее быстрее и комфортнее для граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru