Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии

Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов уже в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Такой вариант предусмотрен в пилотном режиме запуска сервиса по заселению по биометрии. Отмечается, что мера позволит максимально упростить процедуру заселения, сделать ее быстрее и комфортнее для граждан.