Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии
Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов уже в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Такой вариант предусмотрен в пилотном режиме запуска сервиса по заселению по биометрии. Отмечается, что мера позволит максимально упростить процедуру заселения, сделать ее быстрее и комфортнее для граждан.
До этого стало известно, что невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен также уже в этом году, мера позволит туристам сэкономить на проживании, а отельеры смогут снизить риски. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Вахруков отметил, что невозвратный тариф будет стоить дешевле, так как дает бизнесу гарантию заселения гостя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru