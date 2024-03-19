В Москву прибыла первая группа туристов из Ирана
Москву первый раз посетила группа туристов из Тегерана, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.
Две туристические группы прибыли в рамках безвизового соглашения между Россией и Ираном. На этой неделе планируется приезд еще двух групп – всего более 130 человек.
Отмечается, что первых туристов из Ирана ждет насыщенная программа с экскурсиями по основным достопримечательностям российской столицы. Гости собираются посетить Красную площадь, Парк Победы, Кремль, Храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и множество других исторических и культурных мест Москвы.
Ранее стало известно, что Болгария впервые начнет оформлять российским гражданам шенгенские визы, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru