СМИ: В Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами

В столичном ЖК «Прокшино» мигранты устроили драку, используя лопаты. Об этом сообщает Тelegram-канал «Baza».

По данным источника, в результате инцидента пострадали минимум три человека.

Вице-губернатор Вологодской области пытался разнять драку в баре отеля

В Сети появилось видео, на котором видно, как дерется толпа мужчин с лопатами и дорожными знаками прямо во дворе жилого комплекса. При этом отмечается, что причины конфликта пока неизвестны.

На место происшествия уже выехали сотрудники полиции, Росгвардии и медики, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в центре Санкт-Петербурга после драки арестовали пятерых иностранцев.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
