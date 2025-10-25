СМИ: В Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами
В столичном ЖК «Прокшино» мигранты устроили драку, используя лопаты. Об этом сообщает Тelegram-канал «Baza».
По данным источника, в результате инцидента пострадали минимум три человека.
В Сети появилось видео, на котором видно, как дерется толпа мужчин с лопатами и дорожными знаками прямо во дворе жилого комплекса. При этом отмечается, что причины конфликта пока неизвестны.
На место происшествия уже выехали сотрудники полиции, Росгвардии и медики, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее в центре Санкт-Петербурга после драки арестовали пятерых иностранцев.
