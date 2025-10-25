СМИ: В крупнейшем «Диснейленде» мира погиб третий человек за 2 недели
В США во Флориде в крупнейшем парке развлечений «Мир Уолта Диснея» произошел третий смертельный случай за последние две недели. Об этом сообщает издание «The New York Post».
По данным источника, последнее ЧП случилось в отеле «Disney's Contemporary Resort» рядом с парком «Magic Kingdom». В полиции округа Ориндж рассказали, что там скончался мужчина. При этом точное время и причина его смерти пока не названы.
Отмечается, что этот случай является третьим в крупнейшем «Диснейленде» за короткий период. На прошлой неделе в той же гостинице умерла женщина, а 21 октября 60-летний мужчина на одном из аттракционов потерял сознание и позже скончался в больнице.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что люди застряли на аттракционе в московском парке «Сказка».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru