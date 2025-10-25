СМИ: В крупнейшем «Диснейленде» мира погиб третий человек за 2 недели

В США во Флориде в крупнейшем парке развлечений «Мир Уолта Диснея» произошел третий смертельный случай за последние две недели. Об этом сообщает издание «The New York Post».

По данным источника, последнее ЧП случилось в отеле «Disney's Contemporary Resort» рядом с парком «Magic Kingdom». В полиции округа Ориндж рассказали, что там скончался мужчина. При этом точное время и причина его смерти пока не названы.