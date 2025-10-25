В ГД объяснили, как получить полную пенсию
Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил россиянам, как получить полную пенсию, и призвал внимательнее подходить к процедуре назначения выплат, не ограничиваясь подачей одного заявления. Об этом сообщает RT.
Он объяснил, что вместе с заявлением о назначении пенсии необходимо направлять в Соцфонд России (СФР) отдельное обращение с просьбой уточнить, какие периоды стажа и суммы заработка учтены при расчете. По словам депутата, также следует запросить список документов, которые можно представить дополнительно.
Говырин добавил, что такой шаг имеет юридическое значение, так как экземпляр заявления с подписью сотрудника фонда будет служить доказательством своевременного заявления прав. При этом, подчеркнул политик, если потом выяснится, что в СФР допустили ошибку и перерасчет произведен лишь с начала следующего месяца, пенсионер сможет взыскать недоплаченные суммы за весь период с момента назначения пенсии.
Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что пенсионеры могут увеличить выплаты при переезде в другой субъект РФ, или взяв на попечение несовершеннолетнего ребенка, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами
- МО: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины
- В ГД объяснили, как получить полную пенсию
- Спасатель: Пропавшая семья в Красноярском крае могла добровольно уйти в тайгу
- СМИ: «Лукойл» сменит владельца «Спартака» из-за санкций США
- МВД: Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов с маркетплейсов
- СМИ: Лепс обратился в больницу и отменил концерты
- В РФ подготовили сценарии применения БПЛА «Судного дня» при ядерных ударах
- Умер обналичивший 15 млн рублей Долиной дроппер
- Раскрыты новые подробности пропавшей в Красноярском крае семьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru