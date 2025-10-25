В ГД объяснили, как получить полную пенсию

Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил россиянам, как получить полную пенсию, и призвал внимательнее подходить к процедуре назначения выплат, не ограничиваясь подачей одного заявления. Об этом сообщает RT.

Он объяснил, что вместе с заявлением о назначении пенсии необходимо направлять в Соцфонд России (СФР) отдельное обращение с просьбой уточнить, какие периоды стажа и суммы заработка учтены при расчете. По словам депутата, также следует запросить список документов, которые можно представить дополнительно.

Говырин добавил, что такой шаг имеет юридическое значение, так как экземпляр заявления с подписью сотрудника фонда будет служить доказательством своевременного заявления прав. При этом, подчеркнул политик, если потом выяснится, что в СФР допустили ошибку и перерасчет произведен лишь с начала следующего месяца, пенсионер сможет взыскать недоплаченные суммы за весь период с момента назначения пенсии.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что пенсионеры могут увеличить выплаты при переезде в другой субъект РФ, или взяв на попечение несовершеннолетнего ребенка, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
