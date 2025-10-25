МО: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины

Ночью 25 октября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергоинфраструктуры, которые обеспечивали его работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили над территорией страны 121 БПЛА ВСУ.

