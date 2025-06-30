По словам Мкртчяна, поездка в Дагестан в этом году обойдется на 30% дешевле, чем в Сочи.

«Тот отель, который в Сочи стоит, скажем, 10 тысяч рублей в сутки с двухразовым питанием, в Дербенте будет стоить 6,5 тысячи рублей. Цены на туры в Дагестан на 30% дешевле, чем поездка в Сочи. Это четыре звезды, а если три звезды, то можно уже за 50 тысяч на двоих взять экскурсионной маршрут без дороги. Авиаперелет стоит где-то порядка 15-20 тысяч рублей на человека туда-обратно из Москвы», - уточнил он.

Ранее Мкртчян заявил НСН, что турпоток в Абхазию в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, и даже скандальное высказывание экс-сотрудницы Минтуризма республики о российский туристах «за 300 рублей» не отпугнуло россиян.

