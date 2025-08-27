«Пятизвездочных отелей в Сочи не больше десятка, поэтому и цены на номера в них могут быть очень высокими. При этом спрос на такие гостиницы повышается многократно, если в городе проводится какое-то крупное мероприятие. Цены, вообще, могут быть любыми, если это последние номера. Что касается Турции, то некорректно сравнивать город с 10 отелями с целой страной, где количество отелей уровня 5 звезд превышает несколько сотен. Ключевой фактор, влияющий на стоимость, это, безусловно, соотношение спроса и предложений. Если взять выходные дни, то в эти дни повышается загрузка гостиниц в Сочи, и цена может быть ещё выше», - рассказал Уманский.

Ранее спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

