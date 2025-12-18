Трамп назвал американскую армию «самой мощной в мире»

Армия США является самой сильной в мире. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к американцам.

По словам политика, теперь у страны «самая мощная армия в мире, и это неоспоримо».

«Я восстановил американскую мощь, урегулировал восемь войн за 10 месяцев... закончил войну в Газе, принеся впервые за 3 тыс. лет мир на Ближний Восток, а также добился освобождения заложников», - заявил Трамп.

Также глава Белого дома рассказал, что в уходящем году проходит рекордный набор в армию США. При этом прошлый год стал одним из худших по этому показателю.

Ранее американский президент заявил, что США были «мертвы» год назад, но сейчас страна стала «самой крутой» в мире, напоминает РЕН ТВ.

