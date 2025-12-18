Трамп назвал американскую армию «самой мощной в мире»
Армия США является самой сильной в мире. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к американцам.
По словам политика, теперь у страны «самая мощная армия в мире, и это неоспоримо».
«Я восстановил американскую мощь, урегулировал восемь войн за 10 месяцев... закончил войну в Газе, принеся впервые за 3 тыс. лет мир на Ближний Восток, а также добился освобождения заложников», - заявил Трамп.
Также глава Белого дома рассказал, что в уходящем году проходит рекордный набор в армию США. При этом прошлый год стал одним из худших по этому показателю.
Ранее американский президент заявил, что США были «мертвы» год назад, но сейчас страна стала «самой крутой» в мире, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области три человека погибли и девять пострадали при атаке БПЛА
- Трамп назвал американскую армию «самой мощной в мире»
- Россиян предостерегли от покупки кофе на маркетплейсах
- Футболист эквадорской «Барселоны» Пинейда погиб после нападения
- Первую железную дорогу построят в ЦАР
- В Волгодонске предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в людном месте
- В Приангарье в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
- Вратарь «ПСЖ» Сафонов впервые отбил четыре удара в серии пенальти
- Над российскими регионами уничтожили 77 украинских беспилотников
- В четырех городах России с 1 января введут туристический налог
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru