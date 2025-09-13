Генконсульство Испании в Москве приостановило выдачу виз россиянам

Прием заявлений на получение виз приостановлен на время — «до дальнейшего уведомления». На сайте визового центра ситуация объясняется «техническими причинами».



Испания входила в число стран с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгенских виз россиянам. Но ранее стало известно, что Еврокомиссия в рамках разработки 19-го пакета антироссийских санкций изучает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам. По данным агентства ANSA, речь может идти о запрете гражданам РФ на поездки в ЕС.

Со своей стороны, эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов заявил НСН, что Европа останется доступной для путешествий россиян, так что паниковать из-за нового пакета санкций ЕС не стоит.

