Генконсульство Испании в Москве приостановило выдачу виз россиянам
Генконсульство Испании в Москве прекратило приём заявлений на получение виз. Об этом сообщается на официальном сайте визового центра BLS.
Прием заявлений на получение виз приостановлен на время — «до дальнейшего уведомления». На сайте визового центра ситуация объясняется «техническими причинами».
Испания входила в число стран с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгенских виз россиянам. Но ранее стало известно, что Еврокомиссия в рамках разработки 19-го пакета антироссийских санкций изучает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам. По данным агентства ANSA, речь может идти о запрете гражданам РФ на поездки в ЕС.
Со своей стороны, эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов заявил НСН, что Европа останется доступной для путешествий россиян, так что паниковать из-за нового пакета санкций ЕС не стоит.
