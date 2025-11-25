Пассажирам Astoria Grande объяснили, как увеличить компенсацию за сорванные экскурсии
Добиться увеличения компенсации пассажиры лайнера Astoria Grande смогут через суд, однако для этого нужно предоставить обращение к перевозчику, а также ответ в письменном виде, сказал НСН Александр Осауленко.
Выплаченная пассажирам лайнера Astoria Grande компенсация в 25 евро могла быть эквивалентна стоимости путевки. Попытаться добиться выплаты морального вреда можно через суд, заявил НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Более 600 россиян — пассажиров круизного лайнера Astoria Grande получили за сорванные экскурсии от компании-перевозчика только 25 евро (примерно 2200 рублей), сообщил Telegram-канал Mash. Осауленко посоветовал пострадавшим соотечественникам попытаться увеличить компенсацию через суд.
«Компенсация должна выплачиваться за неоказанные услуги, причем в нее могут входить стоимость услуги и неоказанный ущерб. Выплата происходит либо по договоренности между двумя сторонами, либо через суд. Моральный ущерб взыскивается только через суд. Вполне возможно, что эта экскурсия и стоила 25 евро. Надо разобраться, какие услуги были не оказаны, узнать стоимость этих услуг и определять, соответствует выплата потерям или нет. Любые подобные туры застрахованные, если они организованные. Это предусматривает действующее законодательство. В неорганизованных поездках каждый отвечает за себя. Если туристы будут добиваться увеличения компенсации через суд, очень важно, чтобы отказ в выплате был документально зафиксирован. Должно быть письменное обращение и письменный отказ», — сказал Осауленко.
Ранее пресс-секретарь ассоциации туроператоров «Турпомощь» Мария Гусева заявила, что недопуск круизного лайнера Astoria Grande с россиянами в Стамбул может быть связан с похожей ситуацией с паром Seabridge, который ранее не пустили в порт Сочи.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru