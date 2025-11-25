Армия России освободила Иванополье в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили село Иванополье в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Минобороны.

Как уточнило ведомство, село взяла под контроль «Южная» группировка войск.

«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье», - говорится в сообщении.

Ранее армия РФ освободила Затишье Запорожской области, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
