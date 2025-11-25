Армия России освободила Иванополье в ДНР
25 ноября 202512:43
Вооруженные силы РФ освободили село Иванополье в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Минобороны.
Как уточнило ведомство, село взяла под контроль «Южная» группировка войск.
«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье», - говорится в сообщении.
Ранее армия РФ освободила Затишье Запорожской области, пишет «Свободная пресса».
