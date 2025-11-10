Недопуск парома Seabridge в Сочи не стали связывать с военными учениями

С военными учениями это никак не связано, судоходство все равно осуществляется, заявил НСН Александр Осауленко.

Паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи, так как для этого были оформлены не все документы, рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с НСН.

Первый за 14 лет паром, который должен был приплыть из Трабзона в Сочи, вернулся в Турцию спустя пять дней. Паром Seabridge, не получивший разрешения на заход в порт Сочи, благополучно вернулся в турецкий порт Трабзон 9 ноября. Судно успешно прибыло в порт назначения, турецкие пассажиры сошли на берег, а 18 россиян остались на борту, чтобы дождаться своих авиарейсов, запланированных на понедельник. СМИ писали, что отказ в заходе в порт с военными учениями, так как Турция – страна НАТО. Осауленко эту версию не подтвердил.

«Стали заложниками»: Паром «Трабзон — Сочи» отправился обратно в Турцию

«Это в любом случае разрешительная система, там что-то дополнительно вряд ли просили, какие-то иные документы. Исходя из многолетней практики, скорее всего, не все документы просто были оформлены. С военными учениями это никак не связано. Судоходство там же все равно осуществляется. По поводу туристов на борту решения принимают миграционные власти. С Турцией у нас безвизовый обмен, но это не значит, что зайти в страну может любой человек. Почему туристов оставили на борту, это вопрос к МИД РФ, который может эти вопросы решать. Но это только в том случае, если наши граждане будут обращаться за помощью, разъяснением и так далее», - пояснил он.

Осауленко выразил надежду на то, что эта ситуация не остановит возрождение паромного сообщения.

«Эта ситуация говорит о том, что надо решать все заранее, а не в моменте уже. Было понимание того, что разрешение есть, но это было только понимание, а не факт. Будем верить, что такая ситуация не повторится, что это не остановит желание возродить это паромное сообщение», - заключил собеседник НСН.

Напомним, Seabridge с 20 пассажирами вышел в свой первый за 14 лет рейс вечером 5 ноября. Через 12 часов судно подошло к Сочи и в течение более чем 2,5 суток ожидало разрешения на швартовку в нескольких километрах от берега, но так и не получило его. В итоге пассажиры решили вернуться в Турцию. У многих из них за это время аннулировались ранее приобретённые авиабилеты.

Генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил, что компания обеспечила всех пассажиров билетами в нужных им направлениях. Ранее он заявлял, что заход Seabridge в порт Сочи был согласован со всеми профильными портовыми службами и контрольными ведомствами.

ФОТО: РИА Новости
