В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян

Таким образом, число россиян, посетивших в октябре этого года Мальдивы, за год выросло на 28%.

Российские туристы на Мальдивах составили 13,1% от всех отдыхающих. На втором месте разместились немецкие туристы (11,4%), замыкают тройку лидеров китайцы (10,8%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что вместе с резким курсом валют прямо пропорционально подорожают и зарубежные туры, причем сильнее всего почувствуют на себе эту тенденцию туристы, выбирающие бюджетный отдых.

