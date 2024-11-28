В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
Порядка 22,6 тысячи российских туристов посетили Мальдивы в октябре 2024 года, сообщили в Министерстве туризма Мальдивской Республики.
Таким образом, число россиян, посетивших в октябре этого года Мальдивы, за год выросло на 28%.
Российские туристы на Мальдивах составили 13,1% от всех отдыхающих. На втором месте разместились немецкие туристы (11,4%), замыкают тройку лидеров китайцы (10,8%).
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что вместе с резким курсом валют прямо пропорционально подорожают и зарубежные туры, причем сильнее всего почувствуют на себе эту тенденцию туристы, выбирающие бюджетный отдых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru