«Ждем бюллетень от Росавиации»: Запуск аэропорта в Сухуме не привлечет туристов
Сухумский аэропорт можно будет считать действующим лишь тогда, когда Росавиация выдаст соответствующий сертификат, однако запуск авиагавани вряд ли вызовет ажиотаж среди российских туристов, сказал НСН Роман Гусаров.
Аэропорт в Сухуме будет готов, когда это признает Росавиация: летать в него будут только российские туристы, но ажиотажа не ожидается, сказал в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба ранее заявил, что сухумский аэродром готов к приему гражданских судов. По его словам, первые регулярные рейсы планируется запустить в начале 2025 года, передает «Интерфакс». Российско-абхазское соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано в июне 2023 года на ПМЭФ главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган. Решетников тогда назвал восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией частью большой стратегии по развитию туризма, которую правительства двух стран разрабатывают совместно с регионами и бизнесом.
Гусаров отметил, что аэропорт в Сухуме можно будет считать действующим лишь тогда, когда он получит соответствующий сертификат Росавиации.
«Сказать, что аэропорт готов, можно будет только после как минимум одного тестового рейса и сертификации авиагавани. Очевидно, что с точки зрения Грузии этот аэропорт не может функционировать, поэтому Грузия никакие сертификаты на авиагавань в Сухуме выдавать не будет. Так как Абхазия не имеет своих соответствующих сертификационных органов, думаю, она обратится к России. Да и только нам же туда летать. Мы будем летать – нам и сертифицировать. Вот когда будет Росавиацией выпущен бюллетень о том, что сухумский аэропорт сертифицирован, тогда и можно считать авиагавань Сухума действующей», - отметил эксперт.
По его словам, для запуска аэропорта Сухума достаточно будет восстановить здания на территории аэропорта, строить что-то новое с нуля нет смысла.
«Сам аэропорт во время боевых действий особо не пострадал, однако не стоит забывать, что прошло уже 30 лет, за такое время заканчивается срок эксплуатации даже у чего-то нового. Понятно, что все аэродромные и плоскостные сооружения требуют реконструкции. Надо их провести. Так как это юг, на территории аэропорта не требуется большое число терминалов, ведь многие инфраструктурные объекты могут быть просто под открытым небом. Я не думаю, что там нужно строить новые здания, терминалы для пассажиров и так далее, потому что тот аэропорт, который есть, можно просто восстановить. Этого будет достаточно. А вот что касается плоскостных сооружений, например, светосигнального и навигационного оборудования, то это все надо делать, аэропорт нужно будет этим всем оснастить», - сказал собеседник НСН.
Он выразил мнение, что российские туристы вряд ли массово поедут отдыхать в Сухум даже в случае запуска аэропорта.
«Объем туризма в Абхазии сейчас не очень велик, и он сконцентрирован в основном ближе к российской границе. В первую очередь мы говорим о регионе Гагра, куда добираться из Сочи куда быстрее и удобнее. В самом Сухуме особо нет туристической инфраструктуры, то, что было разрушено войной 30 лет назад, так и не восстановили. Говорить о том, что сухумский аэропорт станет альтернативой чему-то, не приходится. Если это и будет, то исключительно в качестве дополнения. Надо понимать, сколько человек будут летать в Сухум. Нужно хотя бы 150 человек туда, 150 обратно ежедневно... Непонятно, наберется ли такое число», - заключил Гусаров.
Ранее стало известно, что российские туристы продолжают бронировать отели в Абхазии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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