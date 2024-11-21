«Ждем бюллетень от Росавиации»: Запуск аэропорта в Сухуме не привлечет туристов

Аэропорт в Сухуме будет готов, когда это признает Росавиация: летать в него будут только российские туристы, но ажиотажа не ожидается, сказал в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба ранее заявил, что сухумский аэродром готов к приему гражданских судов. По его словам, первые регулярные рейсы планируется запустить в начале 2025 года, передает «Интерфакс». Российско-абхазское соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано в июне 2023 года на ПМЭФ главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган. Решетников тогда назвал восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией частью большой стратегии по развитию туризма, которую правительства двух стран разрабатывают совместно с регионами и бизнесом.

Гусаров отметил, что аэропорт в Сухуме можно будет считать действующим лишь тогда, когда он получит соответствующий сертификат Росавиации.