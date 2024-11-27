«Спасет только предоплата»: Рост курса валют ударит по бюджетному отдыху за рубежом

«На зарубежных поездках курс валют отразится прямо профессионально, потому что все поездки и перелеты за границу квотируются в валюте, проживание тоже. И мы уже видим рост цен. Зафиксировать курс поможет только полная предоплата туров, в нынешних условиях это очень правильное решение. Вместе с тем отмечу, что российский рынок не слишком сориентирован на ранее бронирование с момента пандемии. Сейчас ранее бронирование еще менее развито из-за обилия факторов, способных повлиять на решение туристов о поездке: спецоперация, валютные колебания, дружественные и недружественные страны, наличие либо отсутствие прямого перелета. Да и отели не очень готовы предложить такую услугу, поскольку это не очень продуктивно. Посмотрим, что будет после Нового года», — сказал Арутюнов.

Собеседник НСН также отметил, что сильнее всего спрос снизится на бюджетный отдых.

«Если мы говорим о бюджетном отдыхе, спрос упадет серьезно, поскольку зарплата у людей, которые выбирают такой тип отдыха, хоть и индексируется, но не догоняет рост курса валют. А богатые люди хранят средства не только в рублях, но и в валюте, и в инвестициях, им менее страшен сильный рост курса валют, хотя их это тоже очень часто касается», — подытожил он.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что в России не требуется дополнительный сбор с туристов, чтобы сформировать «страховой» фонд на случай выплат путешественникам, надежные компании возвращают от 80 до 100% денежных средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

