«Спасет только предоплата»: Рост курса валют ударит по бюджетному отдыху за рубежом
Застраховаться от дальнейшего роста цен поможет полная предоплата тура, однако многие отели за рубежом сегодня не готовы предлагать такую услугу, предупредил НСН Дмитрий Арутюнов.
Вместе с резким курсом валют прямо пропорционально подорожают и зарубежные туры, причем сильнее всего почувствуют на себе эту тенденцию туристы, выбирающие бюджетный отдых. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Напомним, курс доллара на международном валютном рынке FOREX впервые с марта 2022 года превысил отметку 109 рублей, евро сейчас стоит дороже 113 рублей. По словам Арутюнова, курс валют прямо пропорционально отразится на стоимости туров.
«На зарубежных поездках курс валют отразится прямо профессионально, потому что все поездки и перелеты за границу квотируются в валюте, проживание тоже. И мы уже видим рост цен. Зафиксировать курс поможет только полная предоплата туров, в нынешних условиях это очень правильное решение. Вместе с тем отмечу, что российский рынок не слишком сориентирован на ранее бронирование с момента пандемии. Сейчас ранее бронирование еще менее развито из-за обилия факторов, способных повлиять на решение туристов о поездке: спецоперация, валютные колебания, дружественные и недружественные страны, наличие либо отсутствие прямого перелета. Да и отели не очень готовы предложить такую услугу, поскольку это не очень продуктивно. Посмотрим, что будет после Нового года», — сказал Арутюнов.
Собеседник НСН также отметил, что сильнее всего спрос снизится на бюджетный отдых.
«Если мы говорим о бюджетном отдыхе, спрос упадет серьезно, поскольку зарплата у людей, которые выбирают такой тип отдыха, хоть и индексируется, но не догоняет рост курса валют. А богатые люди хранят средства не только в рублях, но и в валюте, и в инвестициях, им менее страшен сильный рост курса валют, хотя их это тоже очень часто касается», — подытожил он.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что в России не требуется дополнительный сбор с туристов, чтобы сформировать «страховой» фонд на случай выплат путешественникам, надежные компании возвращают от 80 до 100% денежных средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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