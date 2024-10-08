«Дешевле в два раза»: Россиянам посоветовали Сочи и Суздаль для осенних путешествий

Те, кто едут в Сочи в октябре, могут сэкономить на проживании до 50%, также в этот период стоит обратить внимание на города Золотого кольца России и Волгу. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Сочи оказался самым популярным направлением для семейного отдыха в России в октябре, на него приходится 17% всех бронирований, сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, их приводит «Лента.ру». Кроме того, в список вошли Санкт-Петербург и Москва, а также Казань, Кисловодск, Анапа, Геленджик, Архыз и Красная Поляна. По словам Аутюнова, вопреки сомнениям граждан, в Сочи в октябре есть, чем заняться.