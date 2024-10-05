Погранслужба: Абхазия сравнялась с Турцией по популярности у российских туристов
По популярности у российских туристов Абхазия почти сравнялась с Турцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ.
По информации источника, в первом полугодии 2024 года россияне совершили 2,163 млн поездок в Абхазию. При этом в Турцию российские граждане выезжали 2,522 млн раз.
На третьем месте среди наиболее посещаемых россиянами стран находится Казахстан. Туда российские граждане в 2024 году отправились 1,235 млн раз.
При этом, по данным ФСБ, увеличилось число поездок российских туристов в Китай, Грузию и Таиланд.
Ранее основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур» Любовь Слепцова сообщила, что в 2024 году объем бронирований туров на Мальдивы среди российских туристов вырос на 46%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru