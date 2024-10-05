Погранслужба: Абхазия сравнялась с Турцией по популярности у российских туристов

По популярности у российских туристов Абхазия почти сравнялась с Турцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ.

По информации источника, в первом полугодии 2024 года россияне совершили 2,163 млн поездок в Абхазию. При этом в Турцию российские граждане выезжали 2,522 млн раз.