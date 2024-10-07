Российским туристам в Турции показывали фальшивые достопримечательности

Местные «гиды» разводили российских туристов в турецком городе Каппадокия, водя их на экскурсии смотреть на несуществующие достопримечательности, сообщили турецкие СМИ.

Так, вместо национального парка Гёреме (объект всемирного наследия ЮНЕСКО), гостей отвозили на близлежащие склады или показывали простые деревенские дома. Если кто-то из туристов замечал подвох, ему говорили, что настоящий объект закрыт на реставрацию. Уточняется, что гостей завлекали сильно сниженными ценами.

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При этом гид по Каппадокии Суат Турал в беседе с «КП» заявил, что таким промышляют только лицензированные гиды, которые «позорят страну».

Администрация провинции Невшехир, к которой принадлежит Каппадокия, заявила, что подобные инциденты сейчас расследуются, виновные будут наказаны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Zuma \ ТАСС
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