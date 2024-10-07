Российским туристам в Турции показывали фальшивые достопримечательности

При этом гид по Каппадокии Суат Турал в беседе с «КП» заявил, что таким промышляют только лицензированные гиды, которые «позорят страну».

Администрация провинции Невшехир, к которой принадлежит Каппадокия, заявила, что подобные инциденты сейчас расследуются, виновные будут наказаны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



