«На 23 февраля рост среднего чека был менее резким в российских городах, но все же заметным: Москва +17%, Санкт-Петербург +23%. В авиа сегменте средний чек также вырос по большинству направлений: Москва +21%, Сочи +48%, Санкт-Петербург +19%, Стамбул +26%. На 8 марта средний чек отелей Москвы увеличился на 21%, Санкт-Петербурга - на 60%, Иркутска - на 28%, Калининграда - на 19%. В авиа сегменте рост был особенно заметен на популярных праздничных направлениях: Москва +35%, Санкт-Петербург +26%, Сочи +52%, Стамбул +16%», — рассказал туроператор.



В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» также добавили, что еще не поздно озаботиться поиском путевок на праздники.



«Сейчас дефицита мест на предстоящие праздники нет. Можно найти варианты размещения в разных ценовых категориях. К 10 февраля может ощущаться нехватка мест в объектах размещения на 23 Февраля, часть объектов уже будет загружена на праздник», — рассказали НСН.



Ранее генеральный директор туроператора «Сатмаркет» Ирина Сетун назвала в беседе с НСН самую необычную локацию для медового месяца.

