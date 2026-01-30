Гутерреш заявил, что ООН грозит финансовый коллапс

В своём письме к членам ООН он указал, что это связано с неуплатой взносов, а также с бюджетным правилом, обяхывающим организацию возвращать неизрасходованные средства.

Генсек отметил, что для предотвращения коллапса государствам-членам «либо полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо кардинально пересмотреть финансовые правила».

Гутерреш добавил, что деньги у ОНН могут закончиться уже летом текущего года.

Ранее американский бизнесмент Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН из-за слов Гутерреша о вреде цифровых платформ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

