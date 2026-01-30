Россияне выберут в праздники Азию и Египет, но туристам надо быть внимательнее с датами бронирования, рассказали НСН в пресс-службе туроператора Fun & Sun (член Российского союза туриндустрии).



Туристический поток из России в зарубежные страны в праздничные дни февраля и марта 2026 г. может достигнуть миллиона человек, подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Его расчеты приводят «Ведомости». Fun & Sun выделил главные направления поездок россиян.