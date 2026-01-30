В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре
Россия никогда не нарушала данные ею обещания. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он указал, что это также касается и приоставки ударов по украинской энергетике. Однако в определённых условиях они могут возобновиться.
«Если Киев продолжит лупить по нашим объектам... мы вынуждены будем ответить», - подчеркнул депутат.
Колесник добавил, что условия для переговоров невозможно создавать только усилиями одной из сторон, поэтому Украине также следует соблюдать определённые договоренности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что от американского лидера Дональда Трмпа поступила просьба воздержаться от ударов по украинской энергетике в течение недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ пообещал учитывать недружественные заявления Японии
- Минобороны расширило список болезней для отказа в контракте при мобилизации
- В МИД РФ заявили, что отказ США продлить ДСНВ не станет катастрофой для России
- Гутерреш заявил, что ООН грозит финансовый коллапс
- Политолог Блохин допустил встречу Путина и Зеленского на нейтральной территории
- «ОАЭ, Египет, Вьетнам»: В какие страны поедут отдыхать россияне на праздниках
- Володин: Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия»
- В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре
- Цены на отдых 23 февраля и 8 марта выросли на 20-50%
- «Чья крыша?»: В Госдуме объяснили, кто ответит за сосульки-убийцы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru