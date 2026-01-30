В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре

Он указал, что это также касается и приоставки ударов по украинской энергетике. Однако в определённых условиях они могут возобновиться.

«Если Киев продолжит лупить по нашим объектам... мы вынуждены будем ответить», - подчеркнул депутат.

Колесник добавил, что условия для переговоров невозможно создавать только усилиями одной из сторон, поэтому Украине также следует соблюдать определённые договоренности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что от американского лидера Дональда Трмпа поступила просьба воздержаться от ударов по украинской энергетике в течение недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

