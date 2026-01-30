В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре

Россия никогда не нарушала данные ею обещания. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Зеленский признал отсутствие ударов по энергетике Украины

Он указал, что это также касается и приоставки ударов по украинской энергетике. Однако в определённых условиях они могут возобновиться.

«Если Киев продолжит лупить по нашим объектам... мы вынуждены будем ответить», - подчеркнул депутат.

Колесник добавил, что условия для переговоров невозможно создавать только усилиями одной из сторон, поэтому Украине также следует соблюдать определённые договоренности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что от американского лидера Дональда Трмпа поступила просьба воздержаться от ударов по украинской энергетике в течение недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
