В МИД РФ заявили, что отказ США продлить ДСНВ не станет катастрофой для России

Отказ США от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не станет катастрофой для России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко

Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от ДСНВ

По его словам, Москва выступает за соблюдение фундаментальных ограничений и спокойно отнесётся к тому, если Вашингтон «выберет другой путь».

«У нас есть свои программы, которые будут реализовываться», - подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ от США на инициативу России по ДСНВ пока не поступал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьСШАРоссияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры