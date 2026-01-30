В МИД РФ заявили, что отказ США продлить ДСНВ не станет катастрофой для России
Отказ США от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не станет катастрофой для России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
По его словам, Москва выступает за соблюдение фундаментальных ограничений и спокойно отнесётся к тому, если Вашингтон «выберет другой путь».
«У нас есть свои программы, которые будут реализовываться», - подчеркнул дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ от США на инициативу России по ДСНВ пока не поступал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
