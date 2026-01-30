Останина призвала блокировать контент, а не мессенджеры
На контент, противоречащий законодательству, Роскомнадзор должен реагировать, но не блокировать платформу, заявила НСН Нина Останина.
Блокировка мессенджеров и соцсетей раздражает общество и препятствует общению людей, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Законопроект о бессрочном моратории на блокировку соцсетей и мессенджеров планируется внести в Госдуму, сообщает RTVI. Авторами инициативы выступили 17 депутатов во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной. Останина выразила надежду на то, что власти прислушаются к мнению людей.
«Все опросы показывают, что блокировка мессенджеров раздражает общество и препятствует общению людей. Ранее люди имели возможность через мессенджер звонить по видеосвязи за гораздо меньшую стоимость, чем просто по телефону, теперь этого уже нет. Все идет к тому, что Telegram тоже заблокируют», - отметила депутат.
Она призвала блокировать не платформы, а противоправный контент.
«Где возникает контент, условно говоря, противоречащий нашему законодательству, пропаганда нетрадиционных отношений или направленный на то, чтобы негативно воздействовать на нашу молодежь, Роскомнадзор должен вовремя реагировать. Ему следует предоставить все полномочия на такую блокировку, но при этом не блокировать саму платформу», - подчеркнула глава комитета Госдумы.
Ранее депутат Михаил Делягин назвал сроки возможной блокировки Telegram в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре
- Цены на отдых 23 февраля и 8 марта выросли на 20-50%
- «Чья крыша?»: В Госдуме объяснили, кто ответит за сосульки-убийцы
- Останина призвала блокировать контент, а не мессенджеры
- Минюст предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей
- Лукашенко назвал лопату и снег лучшими средствами для женской красоты
- СМИ: Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат
- Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов
- Телеграм: Энергетическое перемирие и вероятный шатдаун
- «Корова себя не накормит»: В каких сферах практикуют «тихое увольнение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru