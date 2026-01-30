«Все опросы показывают, что блокировка мессенджеров раздражает общество и препятствует общению людей. Ранее люди имели возможность через мессенджер звонить по видеосвязи за гораздо меньшую стоимость, чем просто по телефону, теперь этого уже нет. Все идет к тому, что Telegram тоже заблокируют», - отметила депутат.

Она призвала блокировать не платформы, а противоправный контент.