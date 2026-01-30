Политолог Блохин допустил встречу Путина и Зеленского на нейтральной территории

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от поездки в Москву на возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, саботирует мирные переговоры. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

По его мнению, потенциальная встреча между Москвой и Киевом на высшем уровне, может пройти на нейтральной территории, например, в одной из стран Глобального юга.

Эксперт также отметил, что российская сторона будет «как-то пытаться как-то вытащить переговорный процесс из дипломатического болота».

«Вообще, переговоры могут идти не месяцами, они могут годами идти», — заключил Блохин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможной встрече Путина и Зеленского в каком-либо другом месте, кроме Москвы, являются неуместными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
