Володин: Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия»

Он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский «разрушил государственность» Украины, а также «погубил огромное количество» граждан страны, и «создаёт новые проблемы для украинцев уже со следующей недели».

Володин подчернул, что для президента Украины единственный путь — «следовать договорённостям лидеров США и РФ, достигнутым в Анкоридже».

«Депутаты... настаивают на применении... «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции», написал спикер в своём Telegram-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских является свидетельством его неадекватности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

