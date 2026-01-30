Володин: Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия»

Депутаты Госдумы настаивают на применении более мощного «оружия возмездия». Как сообщает RT, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Раде заявили, что Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

Он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский «разрушил государственность» Украины, а также «погубил огромное количество» граждан страны, и «создаёт новые проблемы для украинцев уже со следующей недели».

Володин подчернул, что для президента Украины единственный путь — «следовать договорённостям лидеров США и РФ, достигнутым в Анкоридже».

«Депутаты... настаивают на применении... «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции», написал спикер в своём Telegram-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских является свидетельством его неадекватности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
