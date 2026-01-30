Володин: Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия»
Депутаты Госдумы настаивают на применении более мощного «оружия возмездия». Как сообщает RT, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский «разрушил государственность» Украины, а также «погубил огромное количество» граждан страны, и «создаёт новые проблемы для украинцев уже со следующей недели».
Володин подчернул, что для президента Украины единственный путь — «следовать договорённостям лидеров США и РФ, достигнутым в Анкоридже».
«Депутаты... настаивают на применении... «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции», написал спикер в своём Telegram-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских является свидетельством его неадекватности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
