В Крыму разработали календарь цветений для туристов

Весна в Крыму - это оздоровление, целебный климат, прогулки у моря, культурно-познавательный туризм, концерты в пещерах и персиковых садах, музыка на закатах и ярмарки ремесленников в долинах, рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

С апреля по июнь на полуострове можно увидеть более 15 различных цветений, сменяющих друг друга. Путешественники смогут прогуляться по Большой Крымской тропе, обновленному туристическому центру Евпатории, посетить парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду и знаменитые царские дворцы и парки.

Весной в Крыму цветут дикие тюльпаны Шренка на Опуке, пионы на Белой Скале, розовые персиковые поля в Бахчисарайском районе, глицинии в Ялте. В это время на полуострове проходят фестивали белой и розовой сакуры в японском саду.

Ранее сообщалось, что национальный индекс гостеприимства планируют создать в России, цель которого - повышение уровня качества и безопасности туризма.



