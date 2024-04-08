В Крыму разработали календарь цветений для туристов
В Крыму разработали карту и календарь цветений для туристов «Расцветай в Крыму!», а также предложения для фототуров и варианты отдыха в весенне-летний период.
На едином медиаресурсе туристического портала Travel Crimea размещены карта с координатами локаций и календарь цветений, весенние программы гостиниц и санаториев, акции и события. Там же появились варианты того, как комфортно добраться на полуостров.
Весна в Крыму - это оздоровление, целебный климат, прогулки у моря, культурно-познавательный туризм, концерты в пещерах и персиковых садах, музыка на закатах и ярмарки ремесленников в долинах, рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
С апреля по июнь на полуострове можно увидеть более 15 различных цветений, сменяющих друг друга. Путешественники смогут прогуляться по Большой Крымской тропе, обновленному туристическому центру Евпатории, посетить парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду и знаменитые царские дворцы и парки.
Весной в Крыму цветут дикие тюльпаны Шренка на Опуке, пионы на Белой Скале, розовые персиковые поля в Бахчисарайском районе, глицинии в Ялте. В это время на полуострове проходят фестивали белой и розовой сакуры в японском саду.
Ранее сообщалось, что национальный индекс гостеприимства планируют создать в России, цель которого - повышение уровня качества и безопасности туризма.
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