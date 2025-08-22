«Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали Орешником по Банковой... И как Путин сказал: ни в коем случае!» - говорится в сообщении.

В настоящее время выражение «улица Банковая» часто употребляется как синоним украинской власти, как, например, «Белый дом» в отношении администрации США.

Ранее Путин рассказал, специалисты из РФ и Белоруссии уже определили позиции для размещения «Орешника» в республике, сообщает RT.

