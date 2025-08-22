СМИ: Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой

Президент РФ Владимир Путин отказался ударить ракетой «Орешник» по улице Банковой в Киеве. Об этом, со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет близкий к лидеру республики Telegram-канал «Пул Первого».

На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»

«Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали Орешником по Банковой... И как Путин сказал: ни в коем случае!» - говорится в сообщении.

В настоящее время выражение «улица Банковая» часто употребляется как синоним украинской власти, как, например, «Белый дом» в отношении администрации США.

Ранее Путин рассказал, специалисты из РФ и Белоруссии уже определили позиции для размещения «Орешника» в республике, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
