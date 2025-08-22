Экс-премьер Украины увидел нервозность в желании Трампа надавить на Россию
Президенту США надо смотреть на действия Киева, а не критиковать Москву, заявил НСН Николай Азаров, его желание завершить конфликт как можно скорее говорит об особой озабоченности, добавил Евгений Кожокин.
Президент США Дональд Трамп выдвинул необоснованные сроки для достижения перемирия, но его саботирует Украина, а не Россия, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров.
США могут изменить свой подход к решению украинского конфликта через две недели, заявил Трамп. По его мнению, за это время станет понятно, есть ли будущее у мирного урегулирования, или придется применять другую тактику. Об этом он рассказал в интервью с журналистом Тоддом Старнсом. Азаров подчеркнул, что ход сейчас за Киевом.
«Когда Трамп что-то высказывает и устанавливает сроки, которые абсолютно необоснованные, трудно судить, что будет. Со стороны киевского режим не было ни одного адекватного предложения, поэтому Трамп должен прежде всего спрашивать с Киева. Сейчас мяч на их стороне, как любит говорить республиканец», — отметил он.
Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ, политолог Евгений Кожокин указал НСН, что республиканец может пугать Россию санкциями, но только потому, что очень хочет войти в историю как великий политик.
«Вне всякого сомнения речь идет об угрозе новых санкций. Сейчас Трампу нужно получить результат — у него много проблем другого рода. Республиканец хочет переключить внимание на другие вопросы, не менее важные, а то и более. Поэтому начинается психологическое давление, чтобы проблема украинского конфликта была решена. К тому же, Трамп озабочен своим местом в истории — он хочет быть великим, поэтому и рассказывает, что за шесть недель закончил шесть войн», — заключил собеседник НСН.
Ранее Кожокин объяснил НСН, почему США заинтересованы в мире на Украине.
