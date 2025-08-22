Один человек находится в тяжелом состоянии в результате аварии на МКАД

Студенты тратят на аренду жилья в Московском регионе от 56 до 60 тысяч рублей в месяц

Согласован проект дома по программе реновации в Измайлове

В Москве стало больше зон, где официально разрешено купаться

Спасатели предупредили жителей столичного региона об опасной погоде