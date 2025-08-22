Роскомнадзор не ограничивал работу Google Meet в РФ

По информации сервиса Downdetector, к полудню 22 августа были зафиксированы сотни жалоб от пользователей из Москвы, Брянска, Санкт-Петербурга, Карелии и Ивановской области. Они заявляли о безуспешных попытках зайти на сервис и сброс звонков.

«Ограничительные меры в отношении Google Meet не принимались», - сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

