Роскомнадзор не ограничивал работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор не вводил каких-либо ограничительных меры в отношении сервиса видеозвонков Google Meet. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По информации сервиса Downdetector, к полудню 22 августа были зафиксированы сотни жалоб от пользователей из Москвы, Брянска, Санкт-Петербурга, Карелии и Ивановской области. Они заявляли о безуспешных попытках зайти на сервис и сброс звонков.

«Ограничительные меры в отношении Google Meet не принимались», - сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СбойБлокировкаИнтернетGoogleРоскомнадзор

