Вице-премьер Чернышенко: Отдыхать в России стало модно и престижно
Россияне перестали зависеть от поездок за границу, поскольку стало модно и престижно отдыхать внутри страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Внутренний турпоток растет, в 2023 году он превысил допандемийный и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в прошлом году», - пояснил он.
По словам Чернышенко, растущий спрос на внутренние направления должен стимулировать к развитию туристической инфраструктуры. На данный момент в России разработан индекс обеспеченности регионов подобными объектами.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что доходы туриндустрии России по итогам 2023 года составили 280 миллиардов рублей, и в несколько раз превысили показатели доковидного 2019 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru