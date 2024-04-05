Вице-премьер Чернышенко: Отдыхать в России стало модно и престижно

«Внутренний турпоток растет, в 2023 году он превысил допандемийный и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в прошлом году», - пояснил он.

По словам Чернышенко, растущий спрос на внутренние направления должен стимулировать к развитию туристической инфраструктуры. На данный момент в России разработан индекс обеспеченности регионов подобными объектами.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что доходы туриндустрии России по итогам 2023 года составили 280 миллиардов рублей, и в несколько раз превысили показатели доковидного 2019 года, передает «Радиоточка НСН».

