Кабмин поддержал запрет продажи табака на остановках

Авторы инициативы считают, что следует запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления, а также кальянов, на всех остановках общественного транспорта - как городского, так и пригородного сообщения.

В кабмине отметили, что предложение «соответствует целям, задачам и принципам» госполитики противодействия потреблению табака, однако не предусматривает исключений для населённых пунктах, в которых нет иных точек продажи такой продукции.

Ранее первый запредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Радиоточке НСН», что в Госдуме продолжается работа над законом о полном запрете вейпов.

