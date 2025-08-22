Кабмин поддержал запрет продажи табака на остановках

Российское правительство поддержало предложенный Законодательной думой Хабаровского края законопроект, запрещающий продажу табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта при условии его доработки. Об этом со ссылкой на официальный отзыв пишет ТАСС.

Авторы инициативы считают, что следует запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления, а также кальянов, на всех остановках общественного транспорта - как городского, так и пригородного сообщения.

В кабмине отметили, что предложение «соответствует целям, задачам и принципам» госполитики противодействия потреблению табака, однако не предусматривает исключений для населённых пунктах, в которых нет иных точек продажи такой продукции.

Ранее первый запредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Радиоточке НСН», что в Госдуме продолжается работа над законом о полном запрете вейпов.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
