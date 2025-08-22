Лукашенко: На Аляске Трамп здорово сыграл свою роль посредника
Точка зрения, что президент США Дональд Трамп якобы проиграл по итогам переговоров на Аляске, является абсолютно неверной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интервью Медиакорпорации Китая он указал, что каких-либо конкретных договоренностей по итогам саммита не могло быть, так как в Анкоридже присутствовала лишь одна из сторон конфликта на Украине.
Лукашенко отметил, что в этой связи глупо упрекать Трампа в том, что он не привёз конкретных результатов.
«Но меня он удивил... Трамп классно сыграл свою роль посредника вопреки всем ожиданиям», - заключил белорусский лидер.
Ранее Трамп заявил, что журналисты, назвавшие саммит на Аляске «победой президента РФ Владимира Путина» - это «уволенные неудачники и совсем тупые люди», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет
- Трамп заявил Орбану, что разозлился из-за ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»
- Лукашенко: На Аляске Трамп здорово сыграл свою роль посредника
- Диетолог призвала россиян употреблять курятину ежедневно
- Роскомнадзор не ограничивал работу Google Meet в РФ
- Военкор раскрыл, что изменилось после «мятежа Пригожина»
- Умер исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов
- «Огромный спрут»: Кто вербует российских блогеров для создания деструктивного контента
- СМИ: Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой
- Кабмин поддержал запрет продажи табака на остановках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru