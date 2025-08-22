Лукашенко: На Аляске Трамп здорово сыграл свою роль посредника

В интервью Медиакорпорации Китая он указал, что каких-либо конкретных договоренностей по итогам саммита не могло быть, так как в Анкоридже присутствовала лишь одна из сторон конфликта на Украине.

Лукашенко отметил, что в этой связи глупо упрекать Трампа в том, что он не привёз конкретных результатов.

«Но меня он удивил... Трамп классно сыграл свою роль посредника вопреки всем ожиданиям», - заключил белорусский лидер.

Ранее Трамп заявил, что журналисты, назвавшие саммит на Аляске «победой президента РФ Владимира Путина» - это «уволенные неудачники и совсем тупые люди», сообщает RT.

