Умер исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов

«Не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера!» - написала она.

По словам директора певца Натальи Тарабан, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно (Украинская ССР). В 1975 году стал солистом-вокалистом Минской филармонии. Сотрудничал со многими известными поэтами и композиторами. Песня «Фантазёр», с которой он впервые выступил на фестивале «Песня-89», для многих слушателей стала его визитной карточкой.

