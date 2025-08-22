Умер исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Советский, белорусский и российский эстрадный певец, народный артист Белорусской ССР и заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов умер на 79-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила его вдова Ирина.
«Не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера!» - написала она.
По словам директора певца Натальи Тарабан, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно (Украинская ССР). В 1975 году стал солистом-вокалистом Минской филармонии. Сотрудничал со многими известными поэтами и композиторами. Песня «Фантазёр», с которой он впервые выступил на фестивале «Песня-89», для многих слушателей стала его визитной карточкой.
Ранее на 85-м году жизни умер актёр и режиссёр, педагог, народный артист РФ Владимир Сафронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru