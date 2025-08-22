Лавров: Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет
22 августа 202514:44
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу NBC он указал, что российский лидер будет готов к саммиту, когда будет готова повестка дня.
«И эта повестка дня совсем не готова», - заключил министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может изменить подход к урегулированию, если решит, что добиться мира не удастся, сообщает «Свободная пресса».
