Лавров: Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет

В интервью телеканалу NBC он указал, что российский лидер будет готов к саммиту, когда будет готова повестка дня.

«И эта повестка дня совсем не готова», - заключил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может изменить подход к урегулированию, если решит, что добиться мира не удастся, сообщает «Свободная пресса».