Лавров: Повестки дня для встречи Путина и Зеленского пока нет

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы

В интервью телеканалу NBC он указал, что российский лидер будет готов к саммиту, когда будет готова повестка дня.

«И эта повестка дня совсем не готова», - заключил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может изменить подход к урегулированию, если решит, что добиться мира не удастся, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
